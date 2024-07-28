Камоцци назвал европейские страны, где заиграет Джикия

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем защитника Георгия Джикии.

«Джикия не рассматривает варианты из РПЛ? На мой взгляд, Европа точно не закрыта для Георгия. Думаю, он заиграет в Турции и во Франции.

Если у Джикии есть предложения, почему бы не попробовать? Я считаю, что у Георгия должно получиться, потому что он очень хороший игрок», – сказал Камоцци.