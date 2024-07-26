Мостовой высказался об аналитиках, не игравших в футбол

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.
«Мы футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать? Они понимают, что в футбол не играли никогда.
Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», – сказал Мостовой.
- Ранее Романцев призвал Мостового начать тренерскую карьеру и сказал следующее: «Не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор».
- Мостовой выступал на взрослом уровне с 1986 по 2005 годы.
- Игровая карьера Романцева длилась с 1971 по 1983 годы.
Источник: «Спорт-Экспресс»