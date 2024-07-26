Мостовой высказался об аналитиках, не игравших в футбол

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.

«Мы футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать? Они понимают, что в футбол не играли никогда.

Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», – сказал Мостовой.