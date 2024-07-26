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Мостовой высказался об аналитиках, не игравших в футбол

26 июля 2024, 20:09
8

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.

«Мы футбольные люди. Мы всю жизнь в него играли. Как мы можем по-другому про них рассуждать? Я слышал от многих людей, которые не выходили на поле, что они против таких, как Мостовой и Романцев. А что им еще делать? Они понимают, что в футбол не играли никогда.

Надо слушать умных людей, которые всю свою жизнь отдали данному виду спорта, а не тех, кто на компьютере что-то решает. К сожалению, таких людей очень много именно в футболе. А в других видах спорта их мало», – сказал Мостовой.

  • Ранее Романцев призвал Мостового начать тренерскую карьеру и сказал следующее: «Не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор».
  • Мостовой выступал на взрослом уровне с 1986 по 2005 годы.
  • Игровая карьера Романцева длилась с 1971 по 1983 годы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Романцев Олег Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Цугундeр
1722014194
Не увиливай , Шурик ..) Главное от ОИР было:"Ты когда работу найдёшь ,казлина болтливая ?"
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DOCTOR PENALTY
1722015749
Правильные слова сказал Сашка! *"
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slavа0508
1722016200
Ну а что прав Саня ...не поспоришь ...однако ...
Ответить
paracetamol
1722016485
Да уж, развелось их. Трепачей!
Ответить
...короче
1722016728
...надо признать, прав...
Ответить
NewLife
1722018747
Аналитики - это которые проверяют: а налито ли))
Ответить
bashnat013
1722062716
Мостовой,вот парадокс некоторые люди не играли в футбол но разбираются в нем !А те кто играл когда то просто несут чушь
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