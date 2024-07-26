Романцев призвал Мостового начать тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что экс-хавбек красно-белых Александр Мостовой готов к карьере тренера.

«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает! Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор.

И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок. А не какой-то агент – типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов. Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!» – сказал Романцев.