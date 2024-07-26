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Романцев призвал Мостового начать тренерскую карьеру

26 июля 2024, 14:19
12

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает, что экс-хавбек красно-белых Александр Мостовой готов к карьере тренера.

«Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает! Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана – это уже перебор.

И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок. А не какой-то агент – типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов. Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!» – сказал Романцев.

  • С конца августа 2023 года Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
  • С 2022 года он является номинальным наставником медийной команды Fight Nights.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Романцев Олег Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1721992927
Мы все этого хотим,Олег Иванович.Зрелище будет историческое...
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партизан84
1721993321
В Химки его, пусть покажет кто царь, а кто лжемастер
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Таврида
1721994262
Через год: - Команда взбунтовалась, говорят - царь ненастоящий.
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ivany4
1721995210
После таких "рекомендаций" ОИРа мосту тяжело будет крутиться и отнекиваться от возможных предложений. Как говориться - возьмись и доведи до конечного результата, хоть с кем. Но думаю главный посыл мэтра в том, что мост достал уже всех своим балабольством, и когда начнет тренировать, меньше всякой хрени от него услышим.
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алдан2014
1721995359
Пусть начнёт,в командах второй лиги,почему нет? Хоть мяч чеканить научит кого то. Щас похоже это уже искусство. Так же как попасть в ворота из штрафной( поверьте кто не знает,из штрафной они огромные,и сложнее мимо промазать)
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Garrincha58
1721998692
Он бы с радостью, но Реал или Барса не приглашают, а на меньшее царь не согласен
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zigbert
1722000212
Предложение Романцева вызывает улыбку. Какая там тренерская работа если болтать языком у него главное хобби. Хотя грамотных речей от него услышать трудно.
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D.-St.-yandex
1722002693
Между строк читаем. Хватит трепать языком, делай уже дело, болтун.
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slavа0508
1722015856
Да зачем ему эта колгота ...лучше на пятой точке сидеть и всех троллить ...
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СПОРТ 21 века
1722172926
Из Мостового может получится хороший Манилов, который сидит и размышляет, мол если бы я пошёл в тренеры, я бы всех на место поставил. Я с.ка ЦАРЬ, а вы у меня под ногами. Эдакий тюльпан
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