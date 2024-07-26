«Локомотив» подписал 19-летнего вратаря из Второй лиги

«Локомотив» подписал соглашение с 19-летним вратарeм Даниилом Веселовым. Контракт с игроком рассчитан на три года.
«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды «Локомотива» в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны», – говорится в сообщении клуба.
- До перехода в московский клуб голкипер выступал за «Чертаново», молодежную команду «Крыльев Советов» и «Челябинск».
- В составе челябинцев Веселов провeл 24 матча во Второй лиге и Кубке России, в которых пропустил 24 мяча и 8 раз оставил ворота в неприкосновенности.
- Также футболист выступал за юношеские сборные России (U-16, U-17, U-19), провел 1 игру за молодежную сборную России (U-21).
Источник: официальный сайт «Локомотива»