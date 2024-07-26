«Локомотив» подписал 19-летнего вратаря из Второй лиги

«Локомотив» подписал соглашение с 19-летним вратарeм Даниилом Веселовым. Контракт с игроком рассчитан на три года.

«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды «Локомотива» в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны», – говорится в сообщении клуба.