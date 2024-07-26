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«Локомотив» подписал 19-летнего вратаря из Второй лиги

26 июля 2024, 13:02
2

«Локомотив» подписал соглашение с 19-летним вратарeм Даниилом Веселовым. Контракт с игроком рассчитан на три года.

«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды «Локомотива» в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны», – говорится в сообщении клуба.

  • До перехода в московский клуб голкипер выступал за «Чертаново», молодежную команду «Крыльев Советов» и «Челябинск».
  • В составе челябинцев Веселов провeл 24 матча во Второй лиге и Кубке России, в которых пропустил 24 мяча и 8 раз оставил ворота в неприкосновенности.
  • Также футболист выступал за юношеские сборные России (U-16, U-17, U-19), провел 1 игру за молодежную сборную России (U-21).

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Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Локомотив Челябинск Веселов Даниил
Комментарии (2)
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zra78
1721988538
Фуух, теперь я спокоен! Усиление так усиление!!!)))))))))
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шахта Заполярная
1721989989
Эту новость не заметит ни кто. Это же Локо усиливается. Если бы Спартак купил 19 летнего, вони было бы на пару недель. Высказали бы свое мнение от спеца по всем вопросам губы, до какой нибудь гурцкой. Жаль канчельскис занят, глаз лечит, а ведь его мнение так важно для нас
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