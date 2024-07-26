Агент Антона Миранчука и Джикии не ведет переговоров по игрокам с клубами РПЛ

Агент полузащитника Антона Миранчука и защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев сказал, что он и игроки не ведут переговоров о продолжении карьеры в РПЛ.
«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.
Миранчук и Джикия стали свободными агентами после завершения контрактов в «Локомотиве» и «Спартаке» соответственно.
- 28-летний Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за красно-зеленых, забил 8 голов, отдал 7 передач.
- 30-летний Джикия сыграл в сезоне-2023/24 в 12 встречах за «Спартак».
Источник: «РИА Новости»