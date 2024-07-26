Агент Антона Миранчука и Джикии не ведет переговоров по игрокам с клубами РПЛ

Агент полузащитника Антона Миранчука и защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев сказал, что он и игроки не ведут переговоров о продолжении карьеры в РПЛ.

«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.

Миранчук и Джикия стали свободными агентами после завершения контрактов в «Локомотиве» и «Спартаке» соответственно.