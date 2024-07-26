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  • Агент Антона Миранчука и Джикии не ведет переговоров по игрокам с клубами РПЛ

Агент Антона Миранчука и Джикии не ведет переговоров по игрокам с клубами РПЛ

26 июля 2024, 12:16
6

Агент полузащитника Антона Миранчука и защитника Георгия Джикии Вадим Шпинев сказал, что он и игроки не ведут переговоров о продолжении карьеры в РПЛ.

«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами российской Премьер-лиги», – сказал Шпинев.

Миранчук и Джикия стали свободными агентами после завершения контрактов в «Локомотиве» и «Спартаке» соответственно.

  • 28-летний Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за красно-зеленых, забил 8 голов, отдал 7 передач.
  • 30-летний Джикия сыграл в сезоне-2023/24 в 12 встречах за «Спартак».

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Джикия Георгий Миранчук Антон
Комментарии (6)
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prostotak2023
1721985865
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zra78
1721985956
Не ведёте потому что никто столько не даёт, сколько просите))
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Цугундeр
1721986272
Шпиня упырина.. наварил на Худякове , теперь можно и пококетничать... А этих двух полупокеров жалко . Одному сломали всё , .второй сам себе всё сломал ... Герои вчерашних дней .
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andr45
1721987130
Какие же эти тренеры недалекие) Ну, совсем, как АБАСКАЛЬ, посадивший самого ДЖИКИЮ на лавку. А ведь не только експерты и бла-благеры требовали, чтобы Джикия постоянно играл и радовал соперников "Спартака"! Сама Госду...а требовала того же: ЖУКОВ, Зам.пред.ГД «Считаю, что Джикия должен быть в составе.»
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zaxmixailov
1721987427
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Spartak_forv@
1721991054
Это скорее клубы РПЛ не ведут с ними переговоры с запросами их агента.Шпинев конечно тот еще персонаж.Это надо умудриться,что основных его клиентов не продлили и теперь они никому не нужны.Зато теперь он может потребовать от каких-нибудь Урарту и Актобе подписной бонус на сэкономленный за трансфер деньги,причём лично себе в карман)
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