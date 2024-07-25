Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» может предложить Венделу новый контракт

25 июля 2024, 22:01
3

«Зенит» может продлить контракт с полузащитником Венделом.

По сведениям СМИ, последнее предложение «Галатасарая» было в размере 20+5 миллионов евро, но петербуржцы отвергли его. «Зенит» не хочет продавать 26-летнего бразильца дешевле фиксированных 25 миллионов евро.

Теперь российский клуб не исключает, что может пролонгировать трудовое соглашение со своим лидером в ближайшее время. Также в услугах Вендела заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Саудиты уже запрашивали информацию о футболисте.

Еще по теме:
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место 26
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА, 1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
witcheniwi
1721934488
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1721943515
Вендел останется стопудово, если команду в ФК Газпром переименовать
Ответить
Главные новости
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
2
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
1
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
1
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
3
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
8
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
Все новости
Все новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
8
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+