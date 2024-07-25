«Зенит» может предложить Венделу новый контракт

«Зенит» может продлить контракт с полузащитником Венделом.

По сведениям СМИ, последнее предложение «Галатасарая» было в размере 20+5 миллионов евро, но петербуржцы отвергли его. «Зенит» не хочет продавать 26-летнего бразильца дешевле фиксированных 25 миллионов евро.

Теперь российский клуб не исключает, что может пролонгировать трудовое соглашение со своим лидером в ближайшее время. Также в услугах Вендела заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Саудиты уже запрашивали информацию о футболисте.