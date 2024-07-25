Овечкин ответил, где ему комфортнее жить – в России или США

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что после карьеры планирует жить в России.

«Здесь (в России) все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У нас вот сезон заканчивается, мы сразу домой летим, мы скучаем по семье, по друзьям. По хоккею, конечно, буду скучать.

У меня была мечта детства – поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку, я мог и в Канаде оказаться. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон – это мой второй дом, мне там комфортно, меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом», – сказал Овечкин на ютуб-канале «Дневник хача».

Овечкин – 2-й снайпер в истории НХЛ.

Россиянин в США с 2005 года.

В 2022 году Овечкин провел товарищеский матч за футбольное «Динамо».

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