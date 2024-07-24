Зинченко назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
«Я считаю, что нам не нужно копировать кого-то вроде «Сити». Безусловно, на данный момент они, вероятно, лучшая команда мира. Их статистика и титулы, выигранные за последние пару лет, невероятны. Всегда необходимо смотреть на лучших, но не быть как они – мы обязаны их превзойти. «Арсенал» движется в правильном направлении. Я действительно надеюсь и верю, что в ближайшее время «Арсенал» сможет добиться многого», – отметил Зинченко.
- В завершившемся розыгрыше АПЛ столичный «Арсенал» занял 2-ю строчку в АПЛ, уступив «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы всего 3 очка.
- Манчестерский коллектив выигрывает чемпионство английского первенства 4 года подряд.
- Украинец Александр Зинченко, играющий на позиции защитника, представляет цвета «Арсенала» с 2022 года. В майке лондонского клуба украинец провел 68 поединков. В них он сумел отметиться 2 голами и 4 голевыми пасами.
- Ранее Зинченко выступал за команду Гвардиолы. С ней он выиграл 4 чемпионских титулов.
Источник: Daily Mail