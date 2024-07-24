Зинченко назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Я считаю, что нам не нужно копировать кого-то вроде «Сити». Безусловно, на данный момент они, вероятно, лучшая команда мира. Их статистика и титулы, выигранные за последние пару лет, невероятны. Всегда необходимо смотреть на лучших, но не быть как они – мы обязаны их превзойти. «Арсенал» движется в правильном направлении. Я действительно надеюсь и верю, что в ближайшее время «Арсенал» сможет добиться многого», – отметил Зинченко.