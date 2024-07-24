Неймар заработал 100 миллионов евро за сезон в «Аль-Хиляле», сыграв всего пять матчей

Стало известно, сколько заработал Неймар в «Аль-Хиляле» в завершившемся сезоне.

Как сообщает известный портал Capology, в минувшем сезоне 32-летний бразилец заработал в саудовском клубе 100 млн евро. Футболист принял участие в 5 матчах. В октябре 2023 года Неймар получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.

«Аль-Хиляль» выкупил Неймара у «ПСЖ» за 100 млн евро прошлым летом.

В 5 играх бразилец отметился 1 голом и 3 ассистами.

Трудовое соглашение игрока с саудовским грандом рассчитано до июня 2025 года.

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