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  • Рахимов рассказал о разговоре с Даку после скандала на Евро-2024

Рахимов рассказал о разговоре с Даку после скандала на Евро-2024

22 июля 2024, 20:44
1

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился подробностями разговора с Мирлиндом Даку.

Форвард сборной Албании оскорблял сербов и македонцев после игры против Хорватии на Евро-2024. Игрок «Рубина» получил два матча дисквалификации.

– Вернулся Мирлинд Даку. Был ли какой‑то разговор внутри команды, может быть, извинения?

– А извинения за что?

– За то, что он кричал после одного из матчей в адрес сербов.

– Вы говорите то же самое, что и остальные. Причем тут сербы? О сербах он вообще ничего не говорил. Македонцы были, а сербов не было. У него со всеми сербами в команде отличные отношения. После того матча мы с ним сразу созвонились, и я сказал, что он должен себя контролировать. Он понял, что допустил ошибку, и тема была закрыта. Все прекрасно понимают, что каждый может ошибиться. Мне не хотелось бы, что поднимали эту тему.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Даку Мирлинд Рахимов Рашид
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...ну-да, ну-да, конечно-конечно, теперь-то уж, чего уж...
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