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Глушаков заявил о деградации РПЛ

22 июля 2024, 11:21
3

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возвращение в РПЛ.

«Эмоции от возвращения в РПЛ – позитивные и хорошие. Как поменялась лига с момента дебюта? Это долгая песня. Было много разных матчей. Вообще столько времени прошло: столько чемпионатов мира и Европы провели, столько хороших игроков было.

Сейчас РПЛ стала хуже. У нас нет таких квалифицированных игроков, как были раньше. Уже нет топ-звезд и классных футболистов. Это касается и легионеров и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали за рубеж. Поэтому лига и стала хуже», – сказал Глушаков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (3)
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evgevg13
1721637562
Эмоции от возвращения позитивные, РПЛ стала хуже. Это как? Нравится играть в болоте?
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