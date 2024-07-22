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Денисов объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

22 июля 2024, 10:07
7

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2).

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Пропустили два гола. У соперника были еще моменты забить. Мы тоже создали несколько неплохих моментов. Самой главной ошибкой было то, что мы допускали много контратак «Оренбурга». Это было ключевой угрозой от соперника.

Матиас Перес сказал, что «Спартак» был уничтожен? Не хотел бы никак это комментировать. Мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу», – сказал Денисов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Денисов Даниил
Комментарии (7)
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SLADE2019
1721632348
А каким образом, можно не пропускать много контратак, если у вас такие игроки в центре? Когда это издевательство над здравым смыслом окончится?
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mahan
1721633573
Нужно купить нормальных игроков, с таким составом ничего не сделаешь, гнать надо из команды Денисова, Хлусевича, Медину, Умярова.
Ответить
NewLife
1721633587
Тебя любой дворовый мальчишка может накрутить, когда тебя ставят в защиту тупые тренеры.
Ответить
k611
1721634255
Ряд игроков действительно просто не тянет для решения серьёзных турнирных задач. Какого тренера не поставь чудес не произойдёт.
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James--google
1721639411
Я одногодок Евгения Серафимовича и ещё помню его как хорошего защитника тем более грустно наблюдать, как с годами он превратился в обычного старого брюзгу... .
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zigbert
1721646992
Правильно, контратак было много но надо было скорректировать свою игру а не тупо лезть вперёд,постоянно делая обрезы.
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Spartak_forv@
1721652909
"Пропустили много контратак..." Похоже вы ребята еще и предсезонку пропустили
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