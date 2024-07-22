Денисов объяснил поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Пропустили два гола. У соперника были еще моменты забить. Мы тоже создали несколько неплохих моментов. Самой главной ошибкой было то, что мы допускали много контратак «Оренбурга». Это было ключевой угрозой от соперника.

Матиас Перес сказал, что «Спартак» был уничтожен? Не хотел бы никак это комментировать. Мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу», – сказал Денисов.