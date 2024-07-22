Тарханов назвал причину проигрыша «Спартака» в Оренбурге

Бывший тренер ЦСКА, «Урала» Александр Тарханов оценил матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

«Я не считаю, что это сильно провальный матч для красно-белых. По счeту – да. Но не по игре. В принципе, особенно в первом тайме была равная игра. Моменты были у «Спартака» и у «Оренбурга» Но у хозяев были более опасные.

Я вижу причину поражения в очень слабой игре обороны. Много атак пропускали и давали пространство «Оренбургу». А там хорошие ребята подобрались: иностранцы, и техничные, и скоростные, и с хорошим дриблингом. Они легко убегали и могли так в первом тайме и пять забить!

Хотя у «Спартака» тоже были шансы хорошие, но второй пропущенный гол, конечно, очень проблемный – нельзя так вратарю отдавать…

Повторю, что я не вижу, чтоб в игре был провал и в чeм-то тренер виноват – он недавно только пришeл, ещe не разобрался. Но, с другой стороны, должен приходить тренер, который уже чeтко знает, кто будет играть, кого ставить. Однако игра в целом мне понравилась: быстрая, много голевых моментов.

Хоть спартаковцы и проиграли, но это ещe пока не страшно. Поэтому я думаю, что всe равно в команде есть кому играть и замен там равноценных достаточно. Надеюсь, что исправят ситуацию», – сказал Тарханов на радио «Движение».