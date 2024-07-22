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Тарханов назвал причину проигрыша «Спартака» в Оренбурге

22 июля 2024, 08:53
6

Бывший тренер ЦСКА, «Урала» Александр Тарханов оценил матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

«Я не считаю, что это сильно провальный матч для красно-белых. По счeту – да. Но не по игре. В принципе, особенно в первом тайме была равная игра. Моменты были у «Спартака» и у «Оренбурга» Но у хозяев были более опасные.

Я вижу причину поражения в очень слабой игре обороны. Много атак пропускали и давали пространство «Оренбургу». А там хорошие ребята подобрались: иностранцы, и техничные, и скоростные, и с хорошим дриблингом. Они легко убегали и могли так в первом тайме и пять забить!

Хотя у «Спартака» тоже были шансы хорошие, но второй пропущенный гол, конечно, очень проблемный – нельзя так вратарю отдавать…

Повторю, что я не вижу, чтоб в игре был провал и в чeм-то тренер виноват – он недавно только пришeл, ещe не разобрался. Но, с другой стороны, должен приходить тренер, который уже чeтко знает, кто будет играть, кого ставить. Однако игра в целом мне понравилась: быстрая, много голевых моментов.

Хоть спартаковцы и проиграли, но это ещe пока не страшно. Поэтому я думаю, что всe равно в команде есть кому играть и замен там равноценных достаточно. Надеюсь, что исправят ситуацию», – сказал Тарханов на радио «Движение».

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Тарханов Александр
Комментарии (6)
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Garrincha58
1721628864
Теперь будут неделю обсуждать почему да как и кто виноват, как будто Реал проиграл Химкам, а это так называемая народная команда давно уже превратилась в заурядную и может проиграть даже любой команде ФНЛ
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...короче
1721632040
...Тарханов, вообще, о каком матче говорит?... Все видели всё...
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SLADE2019
1721632812
Про центральную (в плане обороны) зону, про оборону и про вратарскую позицию Спартака сказано и написано вдоволь. А вот Бонгонде так можно играть, с такой позиции не забивая?
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mahan
1721633743
Станкович, только сейчас начинает осознавать, с кем он работает.... пол состава днарей...
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timon2401
1721638584
"Поэтому я думаю, что всe равно в команде есть кому играть и замен там равноценных достаточно." вот интересно, про кого это он))) не то что замен, там основы нет
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Городовой
1721639718
Причина проигрыша- слабая оборона! Во как! Сразу видно специалиста, которого досрочно уволили из пяти команд.
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