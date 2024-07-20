Генич назвал самого качественного футболиста в РПЛ

Известный комментатор Константин Генич рассказал о том, кто является самым качественным футболистом в РПЛ.
«Вендел в лучшем своeм состоянии. Он очень здорово играл с «Краснодаром». Наверное, это самый качественный игрок российского чемпионата. Да, не самый стабильный, потому что им, пожалуй, является Дуглас Сантос. Но по качеству он превосходит даже Клаудиньо», – заявил Генич.
- 26-летний бразилец Вендел, выступающий на позиции центрального хавбека, представляет цвета «Зенита» с 2020 года.
- В майке невского коллектива футболист провел 124 поединка. В них он сумел записать в актив 20 голов и 25 пасов.
- В минувшем сезоне Вендел отметился 4 забитыми мячами и 10 ассистами.
- Бразилец сыграл ключевую роль в победе Зенита в суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2). Он оформил 1+2 по системе «гол плюс пас».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»