Генич назвал самого качественного футболиста в РПЛ

Известный комментатор Константин Генич рассказал о том, кто является самым качественным футболистом в РПЛ.

«Вендел в лучшем своeм состоянии. Он очень здорово играл с «Краснодаром». Наверное, это самый качественный игрок российского чемпионата. Да, не самый стабильный, потому что им, пожалуй, является Дуглас Сантос. Но по качеству он превосходит даже Клаудиньо», – заявил Генич.