В «Динамо» Мх оценили возможность подписания контрактов с Дзюбой и Джикией

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможности подписания командой нападающего Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии.
«С Георгием Джикией не начали общение, все на том же уровне. Я думаю, что это недосягаемая ситуация. По Артему Дзюбе, думаю, что также. У нас есть желание, но нет возможности подписать с ними контракты», – сказал Газизов.
- Сейчас Дзюба и Джикия находятся в статусе свободных агентов.
- 35-летний Дзюба провел в прошлом сезоне 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- 30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».
Источник: ТАСС