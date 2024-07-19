В «Динамо» Мх оценили возможность подписания контрактов с Дзюбой и Джикией

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможности подписания командой нападающего Артема Дзюбы и защитника Георгия Джикии.

«С Георгием Джикией не начали общение, все на том же уровне. Я думаю, что это недосягаемая ситуация. По Артему Дзюбе, думаю, что также. У нас есть желание, но нет возможности подписать с ними контракты», – сказал Газизов.