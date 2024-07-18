«ПСЖ» освободит место в составе для Осимхена

«ПСЖ» собирается расстаться с кем-то из своих форвардов в связи с вероятным переходом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Ранее сообщалось, что 25-летний нигериец уже дал согласие на трансфер.
Кандидатами на уход из «ПСЖ» считаются форварды Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани.
- 23-летний Рамуш в прошлом сезоне провел за «ПСЖ» 40 матчей, забил 14 голов, отдал 2 передачи.
- 25-летний Коло Муани в сезоне-2023/24 сыграл за парижан в 40 встречах, забил 9 мячей, сделал 6 ассистов.
Источник: RMC Sport