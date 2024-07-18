«ПСЖ» освободит место в составе для Осимхена

«ПСЖ» собирается расстаться с кем-то из своих форвардов в связи с вероятным переходом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Ранее сообщалось, что 25-летний нигериец уже дал согласие на трансфер.

Кандидатами на уход из «ПСЖ» считаются форварды Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани.