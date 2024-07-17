Чернов из «Спартака» рассказал о своем отношении к Карпину

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.
– С Карпиным нигде раньше не пересекался?
– Только против его команд играл. Чтобы пообщаться лично – такого не было. Надеюсь, что встреч будет больше.
– Какое он произвeл впечатление на тебя?
– Мне понравился. Максимально честный и открытый. Всегда говорит то, что думает. Он человек, который поиграл на высшем уровне и много всего выиграл. Только максимальное уважение за его открытость. Да и вам, наверное, нравится с ним общаться – максимально чeтко всe раскладывает. Не юлит никуда.
Источник: «Чемпионат»