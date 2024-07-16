Агент Сутормина прокомментировал будущее игрока в «Зените»

Агент 30-летнего полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев считает невозможным переход игрока в клуб Первой лиги.
– Сутормин не попал в заявку матча за Суперкубок. Повысилась ли вероятность его ухода из «Зенита»? Есть ли предложения из РПЛ?
– Это без комментариев.
– Переход в «Сочи» или другой клуб Первой лиги возможен?
– Нет.
- Вторую часть сезона-2023/24 Сутормин провел в «Сочи» на правах аренды.
- За это время он сыграл 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.
Источник: «Спорт день за днём»