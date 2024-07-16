Агент Сутормина прокомментировал будущее игрока в «Зените»

Агент 30-летнего полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев считает невозможным переход игрока в клуб Первой лиги.

– Сутормин не попал в заявку матча за Суперкубок. Повысилась ли вероятность его ухода из «Зенита»? Есть ли предложения из РПЛ?

– Это без комментариев.

– Переход в «Сочи» или другой клуб Первой лиги возможен?

– Нет.