Шалимов ответил, кто сильнее – Соболев или Кассьерра

Бывший спартаковец Игорь Шалимов сравнил форварда «Зенита» Матео Кассьерру с его потенциальным новым партнером Александром Соболевым.

«Зенит» договаривается о трансфере Соболева со «Спартаком».

«По тому, как этот суперкубковый матч против «Краснодара» (4:2) провел «Зенит» – комбинационная игра, хорошо работают фланги, отличная игра в пас – Кассьерра не впишется. У него, по-моему, был только один шанс забить, после передачи Максима Глушенкова. В таком футболе, как «Зенит» играл с Малкомом и как играл в Волгограде, Кассьерра просто не участвует, его нет в такой игре.

В такой футбол Соболев подойдет лучше, если ему все объяснят. Еще раз повторю – Соболев очень умный, техничный игрок. Ему надо просто играть правильно, а не бороться. Соболев лучше, чем Кассьерра, он в таком зенитовском футболе забьет за сезон 20+ голов.

А в «Спартаке» Соболев, сколько я сужу со стороны, неспокоен, постоянно какие-то недомолвки, ему надо постоянно что-то кому-то доказывать. У него великолепные данные, такого форварда найти очень сложно. Это будет большая потеря для «Спартака» и находка, усиление для «Зенита», – сказал Шалимов.