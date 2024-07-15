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Шалимов ответил, кто сильнее – Соболев или Кассьерра

15 июля 2024, 12:39
7

Бывший спартаковец Игорь Шалимов сравнил форварда «Зенита» Матео Кассьерру с его потенциальным новым партнером Александром Соболевым.

  • «Зенит» договаривается о трансфере Соболева со «Спартаком».

«По тому, как этот суперкубковый матч против «Краснодара» (4:2) провел «Зенит» – комбинационная игра, хорошо работают фланги, отличная игра в пас – Кассьерра не впишется. У него, по-моему, был только один шанс забить, после передачи Максима Глушенкова. В таком футболе, как «Зенит» играл с Малкомом и как играл в Волгограде, Кассьерра просто не участвует, его нет в такой игре.

В такой футбол Соболев подойдет лучше, если ему все объяснят. Еще раз повторю – Соболев очень умный, техничный игрок. Ему надо просто играть правильно, а не бороться. Соболев лучше, чем Кассьерра, он в таком зенитовском футболе забьет за сезон 20+ голов.

А в «Спартаке» Соболев, сколько я сужу со стороны, неспокоен, постоянно какие-то недомолвки, ему надо постоянно что-то кому-то доказывать. У него великолепные данные, такого форварда найти очень сложно. Это будет большая потеря для «Спартака» и находка, усиление для «Зенита», – сказал Шалимов.

  • Кассьерра – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.
  • Соболев хочет покинуть «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Кассьерра Матео Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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...короче
1721037720
... Шалимов его так презентует, что Спартак теперь его и не отдаст)... Такой игрок, как обрисовал Шалимов, и самим нужен, после таких то слов!)...
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Инсаров
1721038006
Трудно с этим не согласиться. Если Соболев подтянет физику, он быстро вольётся в игру "Зенита". А футболист он умный , техничный, хорошо читающий игру. Абаскаль конфликтовал с ним (впрочем, как и со многими игроками) отсюда и такое отношение его к сегодняшнему никчёмному руководству "Спартака".
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SLADE2019
1721038263
Нормальный анализ, ничего не напишешь. Человек, что в Сочи, что в Зените в два раза больше калашматит голов, а игрок он слабый. Шалимов, не умничай, тебе это не идет (извиняюсь, такая поговорка). В эти годы, Соболев сам уже должен молодняку что объяснять, доводить до полного понимания тренерские указания. А тут на тебе, ему надо все втолковывать. Белиберда!
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BAIv
1721041681
Думаю он прав, Кассьерра слабо играет в борьбе, Соболев мощнее и вполне может подойти Зениту. Одно но, Семак то сможет?
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ZeBolotny
1721055955
Ответ на вопрос прост - Кордоба есть в сборной Колумбии, а Кассьера там нет. Вот и всё.
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BoevStas1
1721057524
Техничние и умнее ))это за Соболева, дальше можно не читать..
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