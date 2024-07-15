«Арсенал» хочет приобрести победителя Евро-2024

Испанский полузащитник «Сосьедада» Микель Мерино может продолжить карьеру в Англии.
По сведениям СМИ, боссы английского клуба хотели бы видеть в команде 28-летнего центрального хавбека. Как сообщает источник, «Арсенал» предлагает игроку сборной Испании «контракт всей жизни». Также в услугах Мерино заинтересована «Астон Вилла» Унаи Эмери.
- Микель Мерино представляет цвета «Сосьедада» с 2018 года. В майке испанского коллектива футболист 242 поединка.
- В них игрок записал в актив 27 голов и 30 голевых передач.
- Микель участвовал в составе Испании на Евро-2024. Команда сумела завоевать золотые медали турнира.
- Футболист поучаствовал в 7 играх и отметился 1 голом.
- Всего в активе Мерино 2 мяча в 28 играх за испанскую сборную.
Источник: Mundo Deportivo