«Арсенал» хочет приобрести победителя Евро-2024

Испанский полузащитник «Сосьедада» Микель Мерино может продолжить карьеру в Англии.

По сведениям СМИ, боссы английского клуба хотели бы видеть в команде 28-летнего центрального хавбека. Как сообщает источник, «Арсенал» предлагает игроку сборной Испании «контракт всей жизни». Также в услугах Мерино заинтересована «Астон Вилла» Унаи Эмери.