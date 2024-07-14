Канчельскис: «Зенит» сметет всех в новом сезоне»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис уверен в седьмом подряд чемпионстве «Зенита».
«Зенит» сметет всех на своем пути в новом сезоне. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы они не выиграли чемпионат.
Почему? Думаю, питерцы сделали выводы из прошлого сезона, когда чуть не упустили чемпионство. Они хорошо усилились, где-то даже ослабили конкурентов. Поэтому у других клубов призрачные шансы на титул», – сказал Канчельскис.
- Накануне «Зенит» взял 5-й подряд суперкубковый матч.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
- «Зенит» в 2025 году отметит 100-летие.
Источник: «РБ Спорт»