Канчельскис: «Зенит» сметет всех в новом сезоне»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис уверен в седьмом подряд чемпионстве «Зенита».

«Зенит» сметет всех на своем пути в новом сезоне. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы они не выиграли чемпионат.

Почему? Думаю, питерцы сделали выводы из прошлого сезона, когда чуть не упустили чемпионство. Они хорошо усилились, где-то даже ослабили конкурентов. Поэтому у других клубов призрачные шансы на титул», – сказал Канчельскис.