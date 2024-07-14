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  • Медведев: «Вендел и Глушенков так взаимодействовали, будто они из одного детдома»

Медведев: «Вендел и Глушенков так взаимодействовали, будто они из одного детдома»

14 июля 2024, 13:10
12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен взаимодействием Вендела и Максима Глушенкова.

  • Накануне «Зенит» победил «Краснодар» (4:2) в суперкубковом матче.
  • Глушенков оформил дубль.
  • Вендел поучаствовал в 3 голах.

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях.

Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом – будто они в одном детдоме выросли», – сказал Медведев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Глушенков Максим Вендел Медведев Александр
Комментарии (12)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1720952307
Он бы ещё сказал, что в детстве вендел в кинофильме "Цирк" снимался, в роли сына Любови Орловой от афроамериканца
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САДЫЧОК
1720952404
Как такое чудо Медведев оказался в футболе? Вендел выдавал идеальные пасы этому Выпученному! Но скоро бразильцы не будут играть на этого Выпученного и он сдуется!
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penit-zlo
1720952491
Ну не можешь говорить,промолчи.Клоун на клоуне в этой команде...От игроков до начальства.Цирк-не иначе,может хоть в конце этого сезоне ширма спадёт,и закулисье раскроется
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knikos
1720954430
Действительно , создалось впечатление , что они уже давно вместе играют , настолько понимают друг друга . Надеюсь , что так и будет дальше продолжаться . Зенит-чемпион !
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NewLife
1720956042
Из одной помойки - ты хотел сказать ?))
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Бывалый1488
1720957124
До первой осечки) Медведев что-то раскудахтался в последнее время) государственные бабки тратит, пока людям в деревнях есть нечего
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Бывалый1488
1720957371
Семак изначально пришел на всё готовое) он команду не строил... Так что спермак не тренер. Как и уфу Гончаренко поднял и туда Семак пришёл) хорошо быть крутым за счёт других) поставьте его в сборную без бразильцев) слетит как Ярцев
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БАЗАРА НЕТ
1720959160
Отличное взаимодействие действительно получилось, молодцы
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