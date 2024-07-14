Медведев: «Вендел и Глушенков так взаимодействовали, будто они из одного детдома»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен взаимодействием Вендела и Максима Глушенкова.
- Накануне «Зенит» победил «Краснодар» (4:2) в суперкубковом матче.
- Глушенков оформил дубль.
- Вендел поучаствовал в 3 голах.
«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях.
Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом – будто они в одном детдоме выросли», – сказал Медведев.
Источник: «РБ Спорт»