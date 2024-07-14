Медведев: «Вендел и Глушенков так взаимодействовали, будто они из одного детдома»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев доволен взаимодействием Вендела и Максима Глушенкова.

Накануне «Зенит» победил «Краснодар» (4:2) в суперкубковом матче.

Глушенков оформил дубль.

Вендел поучаствовал в 3 голах.

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях.

Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом – будто они в одном детдоме выросли», – сказал Медведев.