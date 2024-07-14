Смолов заявил, что готов к конкуренции с Кордобой

Новичок «Краснодара» Федор Смолов высказался о конкуренции с колумбийцем Джоном Кордобой.
«Готов конкурировать с Кордобой? Готов! Я бы не поехал сюда, если бы не был готов. Не устрашает его игра на Кубке Америки? Там он «божит». Он и здесь провел великолепный сезон. Кордоба – один из самых сильных игроков чемпионата. Вернется – посмотрим», – заявил Смолов.
- Федор Смолов забил свой дебютный гол за «Краснодар» после возвращения. Он поразил ворота «Зенита» в поединке за Суперкубок.
- Гол не помог кубанскому коллективу победить. Петербуржцы обыграли южан со счетом 4:2.
- Колумбийский центрфорвард Джон Кордоба в завершившемся сезоне забил 18 голов и оформил 6 ассистов в 32 встречах за «Краснодар».
- Футболист готовится в составе сборной Колумбии к финалу Кубка Америки. Колумбийцы сыграют с Аргентиной. На турнире в США Джон оформил 2+1 по системе «гол плюс пас».
Источник: «СЭ»