Смолов заявил, что готов к конкуренции с Кордобой

Новичок «Краснодара» Федор Смолов высказался о конкуренции с колумбийцем Джоном Кордобой.

«Готов конкурировать с Кордобой? Готов! Я бы не поехал сюда, если бы не был готов. Не устрашает его игра на Кубке Америки? Там он «божит». Он и здесь провел великолепный сезон. Кордоба – один из самых сильных игроков чемпионата. Вернется – посмотрим», – заявил Смолов.