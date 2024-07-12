Помазуном интересуются клубы из трех европейских стран

Вратарь ЦСКА Илья Помазун имеет варианты продолжения карьеры в Европе.
27-летним футболистом интересуются клубы из трех европейских стран. Речь идет о Франции, Бельгии и Швейцарии.
Представители Помазуна постараются найти ему команду из верхней половины таблиц вышеупомянутых чемпионатов.
Также на голкипера претендуют клубы из первой восьмерки РПЛ.
- Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».
- В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings