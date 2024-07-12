Помазуном интересуются клубы из трех европейских стран

Вратарь ЦСКА Илья Помазун имеет варианты продолжения карьеры в Европе.

27-летним футболистом интересуются клубы из трех европейских стран. Речь идет о Франции, Бельгии и Швейцарии.

Представители Помазуна постараются найти ему команду из верхней половины таблиц вышеупомянутых чемпионатов.

Также на голкипера претендуют клубы из первой восьмерки РПЛ.