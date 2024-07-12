«Локомотив» сделал предложение по трансферу бразильского форварда

«Локомотив» сделал запрос в «Ференцварош» по трансферу 24-летнего нападающего Маркиньоса. По данным журналиста Ивана Карпова, венгерский клуб хочет выручить за бразильца 5,5 миллиона евро. Красно-зеленые рассчитывают осуществить переход за 4 миллиона.

«Решение потратить часть денег от продажи Глушенкова (6 млн евро) на иностранца в клубе приняли в четверг. До того действовало негласное правило легионеров не брать.

Однако сейчас сделали исключение ввиду жизненной необходимости приобрести качественного игрока в атаку на замену ушедшим Миранчуку и Глушенкову», – написал Карпов.

Сообщается, что за Маркиньосом также следит «Динамо», но в переговоры пока не вступает из-за наличия других приоритетов. «Спартак» бразильским игроком не интересуется.