Мусаев высказался об интересе «Зенита» к Кордобе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на желание «Зенита» усилиться нападающим Джоном Кордобой.

– Не раздражают разговоры о возможном уходе Кордобы к прямому конкуренту?

– Нет смысла на это реагировать. Эдика Сперцяна вообще каждый день куда-то отправляют.

У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны.

– Кордоба сегодня – сильнейший нападающий РПЛ?

– По моему мнению, да.

– Когда ждeте его обратно? Ему же положен будет отпуск после Копы?

– Посмотрим. Думаю, дней 7-10 отдыха после окончания турнира они все получат.