Мусаев высказался об интересе «Зенита» к Кордобе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на желание «Зенита» усилиться нападающим Джоном Кордобой.
– Не раздражают разговоры о возможном уходе Кордобы к прямому конкуренту?
– Нет смысла на это реагировать. Эдика Сперцяна вообще каждый день куда-то отправляют.
У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны.
– Кордоба сегодня – сильнейший нападающий РПЛ?
– По моему мнению, да.
– Когда ждeте его обратно? Ему же положен будет отпуск после Копы?
– Посмотрим. Думаю, дней 7-10 отдыха после окончания турнира они все получат.
- У Кордобы 85 матчей, 45 голов и 20 ассистов в составе «Краснодара».
- Колумбиец оценивается в 12 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»