Тошич высказался о возможном трансфере Облякова в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями по поводу возможного перехода полузащитника Ивана Облякова из армейского клуба в «Зенит».

«Я бы не перешел в «Зенит». Если меня все устраивает в моей команде, и я играю каждый матч, то не вижу смысла переходить», – заявил Тошич.