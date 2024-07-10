Тошич высказался о возможном трансфере Облякова в «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями по поводу возможного перехода полузащитника Ивана Облякова из армейского клуба в «Зенит».
«Я бы не перешел в «Зенит». Если меня все устраивает в моей команде, и я играю каждый матч, то не вижу смысла переходить», – заявил Тошич.
- В СМИ появились сведения о том, что боссы «Зенита» рассматривают возможность приглашения 26-летнего россиянина Ивана Облякова, играющего на позиции атакующего хавбека.
- Руководство столичного клуба рассчитывает выручить за своего футболиста не менее 15 миллионов евро.
- Иван Обляков родился в Ленинградской области. Он обучался футболу в СШОР «Зенит».
- Футболист представляет ЦСКА с 2018 года. В красно-синей майке Иван провел 213 поединков, в которых сумел забить 21 гол и оформить 34 голевых паса.
Источник: «СЭ»