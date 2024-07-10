ЦСКА поборется с «Монако» за игрока сборной Эквадора

Эквадорский футболист «Серкль Брюгге» Алан Минда может перебраться в ЦСКА.

По сведениям источника, ЦСКА хочет видеть в своей команде 21-летнего эквадорского вингера. Москвичам предстоит выдержать конкуренцию с «Монако» за игрока. Оба клуба уже сделали предложения о трансфере Минды.