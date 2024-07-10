ЦСКА поборется с «Монако» за игрока сборной Эквадора

Эквадорский футболист «Серкль Брюгге» Алан Минда может перебраться в ЦСКА.
По сведениям источника, ЦСКА хочет видеть в своей команде 21-летнего эквадорского вингера. Москвичам предстоит выдержать конкуренцию с «Монако» за игрока. Оба клуба уже сделали предложения о трансфере Минды.
- Алан Минда представляет цвета «Серкль Брюгге» с 2023 года.
- В майке бельгийского коллектива эквадорец провел 39 игр, в которых сумел записать на свой счет 8 голов и 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
- На Кубке Америки-2024 футболист провел 4 встречи.
- Всего в активе Минды 1 гол в 8 матчах за сборную Эквадора.
Источник: Radio Huancavilca