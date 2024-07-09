Аршавин ответил, нужно ли «Зениту» продать Клаудиньо

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Клаудиньо.

Сообщалось, что «Фламенго» готов выкупить бразильца за 17 миллионов евро, но переговоры застопорились из-за разногласий по срокам платежей.

– Надо удерживать Клаудиньо любой ценой или нет?

– Надо за хорошую цену продать, если дают деньги.

Рыночная стоимость Клаудиньо – 18 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек «Зенита» забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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