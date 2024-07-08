«Локомотив» предлагал Миранчуку зарплату, вдвое превышающую клубный лимит

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какой оклад «Локомотив» предлагал полузащитнику Антону Миранчуку.

«Локомотив» до последнего дня контракта надеялся оставить Миранчука. Ему предложили 1,6 миллиона евро – это запредельные условия для клуба.

Это в два раза больше, чем они могут давать. У них лимит 840-850 тысяч, но они готовы были так расписать, чтобы Антона сохранить.

Миранчук отказался от 1,6 [млн евро]. Что «Локомотив» еще мог сделать? Я считаю, что здесь не стоит вопрос к менеджменту «Локомотива», они предложили максимум исходя из того, что у них есть», – заявил Гурцкая.

В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

Он ушел из «Локо» свободным агентом.

Антон – воспитанник столичного клуба.

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