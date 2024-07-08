Червиченко резко высказался о матче России с Замбией

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко назвал имитацией бурной деятельности возможное проведение товарищеского матча России и Замбии.

«Не понимаю, какой смысл играть с такой командой, как сборная Замбии. Смысл играть товарищеские матчи, в принципе, понятен, но сборная Замбии – это уже совсем… Скоро с пингвинами начнем играть. Не понимаю, зачем все эти потуги нужны. У нас хороший чемпионат, зачем отвлекать ребят от своей работы?

Да, можно сыграть с белорусами или бывшими республиками СССР, но бегать по Африке с протянутой рукой, выпрашивать кого‑то за большие деньги, чтобы они к нам прилетели – это бред. Я бы назвал это имитацией бурной деятельности», – сказал Червиченко.