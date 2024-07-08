Червиченко резко высказался о матче России с Замбией

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко назвал имитацией бурной деятельности возможное проведение товарищеского матча России и Замбии.
«Не понимаю, какой смысл играть с такой командой, как сборная Замбии. Смысл играть товарищеские матчи, в принципе, понятен, но сборная Замбии – это уже совсем… Скоро с пингвинами начнем играть. Не понимаю, зачем все эти потуги нужны. У нас хороший чемпионат, зачем отвлекать ребят от своей работы?
Да, можно сыграть с белорусами или бывшими республиками СССР, но бегать по Африке с протянутой рукой, выпрашивать кого‑то за большие деньги, чтобы они к нам прилетели – это бред. Я бы назвал это имитацией бурной деятельности», – сказал Червиченко.
- Сообщалось, что игра может пройти осенью этого года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»