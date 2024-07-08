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Червиченко резко высказался о матче России с Замбией

8 июля 2024, 13:14
22

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко назвал имитацией бурной деятельности возможное проведение товарищеского матча России и Замбии.

«Не понимаю, какой смысл играть с такой командой, как сборная Замбии. Смысл играть товарищеские матчи, в принципе, понятен, но сборная Замбии – это уже совсем… Скоро с пингвинами начнем играть. Не понимаю, зачем все эти потуги нужны. У нас хороший чемпионат, зачем отвлекать ребят от своей работы?

Да, можно сыграть с белорусами или бывшими республиками СССР, но бегать по Африке с протянутой рукой, выпрашивать кого‑то за большие деньги, чтобы они к нам прилетели – это бред. Я бы назвал это имитацией бурной деятельности», – сказал Червиченко.

  • Сообщалось, что игра может пройти осенью этого года.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Замбия Червиченко Андрей
Комментарии (22)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1720433860
Так то этот гнус прав
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NewLife
1720435144
Надо сплотиться, консолидироваться вокруг минспорта,рфс и Валеры и плечом к плечу марш на битву с печенегами, половцами и их африканскими коллегами)) Пусть нам все завидуют - когда последний раз недруги играли с этими сборными, никогда !)
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...короче
1720435548
...если брать спортивную составляющую, то - это бесполезная трата денег. Но если говорить о внешнеполитических интересах страны, то этот матч будет небольшим пазликом в картине продвижения интересов государства на африканском направлении... Спорт, искусство, культура - составляющая часть политики. Увы, но это так...
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VVM1964
1720437411
Редкий случай, когда вынужден с грустью ( но не потому что это сказал Червь, а констатируя действительность ) согласится с ним ! (((
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Spartak_forv@
1720438185
Выскажу свое мнение.Для меня например это грусть.Грусть от того,какой классной и гостеприимной страной мы себя показали в 2018, от того, какими стали сейчас, и от того, что ждёт нас в будущем.А там мрак на долгие годы.И вот эти матчи просто лишний раз показывают,что нам и в такой реальности нормально,нам просто дадут картонную сборную, привезут картонных соперников,завтра в газетах напишут новость о сенсационной победе,блин,это просто какая-то подмена смыслов.То есть,это, конечно,лучше, чем ничего, вполне себе достижение,но все же.Поэтому и матчи такие смотреть не хочется.Наш футбол сейчас-это труп,который всё пытаются приодеть в приличный костюм и выдать за спящую красавицу
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Из Твери Леха
1720439012
Лучше бы конечно сыграть с кем-то из южной/центрольной америки типа Перу или Коста-Рики. Но и так сойдет.
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subbotaspartak
1720439531
Ничего вы не понимаете... Это же ЗАМБИЯ!!!
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aldo conte
1720439821
Можно подумать, что к нам выстроилась очередь из желающих играть с нашей сборной.
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evgevg13
1720444251
Если брать чисто футбольную составляющую, то непонятно зачем брать нулевые команды Замбии, Кубы выкладывать за эти матчи нехилое бабло. Когда у нас под боком карманные сборные Южной Осетии и Абхазии такого же уровня. Но если смотреть со стороны политики, то да, надо.
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zigbert
1720447756
Можно кричать, возмущаться но это реалии сегодняшнего дня. Все вопросы к РФС.
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