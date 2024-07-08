Галактионов назвал неожиданным уход Глушенкова и Миранчука из «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об изменениях в составе команды в летнее межсезонье.

– В «Локомотиве» в это межсезонье произошли большие изменения. Как новички вписываются в команду?

– Воробьев адаптируется, оставляет хорошее впечатление. Ему необходимо улучшать игровые связи. Салтыков тоже работает, но сейчас немного приболел. У него температура, поэтому он не смог сыграть в товарищеском матче с «Балтикой».

– Как он выглядит на тренировках? Хорошо вписывается в игру?

– Да. Все по плану.

– «Локомотив» потерял несколько ведущих футболистов. Кого из них считаете самой значительной потерей?

– Последние изменения были неожиданными. Я имею в виду уход Глушенкова и Миранчука. Все-таки это системообразующие игроки команды, вокруг которых строилась игра «Локомотива». Лично для меня это было очень неожиданно.

– Кто теперь будет креативить в атаке?

– Клуб понимает, что на эту позицию необходим сильный футболист, который добавит качества и будет делать разницу.

– Гилерме остался обижен на «Локомотив», что ему не предложили новый контракт, хотя он ждал до последнего. Как прокомментируете эту ситуацию?

– Я не вел переговоры Маринато. Это делал клуб. Он хочет играть. Что касается игрового времени, мы с ним говорили, что первый номер у нас Илья Лантратов, а желание Гилерме было продолжать карьеру. Дальше уже вопросы к руководству клуба.