«Вы футбол смотрели?»: Латышонок ответил тем, кто поставил под сомнения его сейвы в майском кубковом матче против «Спартака»

Бывший вратарь «Балтики» Евгений Латышонок вспомнил кубковый майский матч против «Спартака» (1:0).

Сейчас игрок уже в «Зените».

– Считается, что твой самый крутой матч в Кубке со «Спартаком». Ты согласен?

– Нет. Не считаю, что это для меня был суперматч. У меня все игры были плюс-минус на одном уровне. Потом читал комментарии: писали, что, мол, в него всю игру били. Так и хотелось спросить: вы футбол-то смотрели? Я же не просто так в воротах стою, выбираю позицию, стойку, сокращаю угол, например. Вот игроку и некуда бить.Я просто играл и делал свою работу. Моментов у соперника было много.

– Удивлeн этому ответу.

– Я повторю: давления на игроков в Кубке России не было. К тому же, была ротация, поэтому играть было легче, и команде удалось пройти далеко.