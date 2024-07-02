Реакция Заремы на переход 32-летнего Виллиана Жозе в «Спартак»

Зарема Салихова оценила трансфер нападающего Виллиана Жозе в «Спартак».

«Есть такое правило: не брать футболистов после лучшего сезона, Евро или чемпионата мира. Цена завышенная, а на следующий сезон, как правило, спад и эмоциональный, и физический.

Исключения, если игрок – гений и входит в разряд десяти лучших в мире, либо обладает дикой мотивацией заиграть в новом клубе. А тут парню 33 в ноябре.

Бразилец в Москве обязательно найдет, чем заняться поинтереснее футбола. Остается надеяться, что уровень лиги позволит забивать достаточно.

Сравнения с Мозесом не актуальны. На момент перехода Мозес был моложе, и все-таки Виктор – обладатель титулов в составе «Челси» и «Интера». За 300 тысяч евро арендных платежей он внес вклад в «серебро» и в успешное выступление в Лиге Европы.

При заявленной концепции странно, что Амарал не в португальской лиге или Бразилии нашел молодое дарование, чтобы потом перепродать в топ-клуб Европы, а берет игрока на закате карьеры», – сказала Зарема.