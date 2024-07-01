Агент Миранчука ответил, останется ли Антон в РПЛ

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал об уходе игрока из московского клуба.

– «Локомотив» объявил об уходе Миранчука.

– Отлично. Чтобы остаться, Антон должен был упасть по условиям практически в два раза – это неприемлемо.

Летнее трансферное окно длится до конца августа. Миранчука ждет другой чемпионат.

– Европа или Азия?

– Другой чемпионат.