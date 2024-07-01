Агент Миранчука ответил, останется ли Антон в РПЛ

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал об уходе игрока из московского клуба.
– «Локомотив» объявил об уходе Миранчука.
– Отлично. Чтобы остаться, Антон должен был упасть по условиям практически в два раза – это неприемлемо.
Летнее трансферное окно длится до конца августа. Миранчука ждет другой чемпионат.
– Европа или Азия?
– Другой чемпионат.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
- Он ушел свободным агентом.
- Антон – воспитанник «Локо».
Источник: Sport24