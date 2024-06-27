Семак высказался о новичках «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о новых футболистах петербургского клуба.

«Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде», – пояснил Семак.