Семак высказался о новичках «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о новых футболистах петербургского клуба.
«Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде», – пояснил Семак.
- Сергей Семак был утвержден наставником «Зенита» из Санкт-Петербурга в 2018 году. У руля невского коллектива россиянин провел 250 поединков, в которых сумел одержать 152 победы. Также в активе специалиста 48 ничьих и 50 поражений. За этот период Семак выиграл 12 трофеев.
- «Зенит» проводит активную трансферную политику. Этим летом к чемпиону России присоединись 4 новичка – Евгений Латышонок, Сергей Волков, Юрий Горшков и Максим Глушенков.
- «Зенит» возобновил тренировки после отпуска. Первый поединок петербуржцы проведут против «Сочи» в рамках международного товарищеского турнира.
Источник: Официальный сайт «Зенита»