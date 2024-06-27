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Семак высказался о новичках «Зенита»

27 июня 2024, 06:12
1

Наставник «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о новых футболистах петербургского клуба.

«Вряд ли кто-то может произвести впечатление по одному занятию, тем более оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности и надеемся, что все они помогут нашей команде», – пояснил Семак.

  • Сергей Семак был утвержден наставником «Зенита» из Санкт-Петербурга в 2018 году. У руля невского коллектива россиянин провел 250 поединков, в которых сумел одержать 152 победы. Также в активе специалиста 48 ничьих и 50 поражений. За этот период Семак выиграл 12 трофеев.
  • «Зенит» проводит активную трансферную политику. Этим летом к чемпиону России присоединись 4 новичка – Евгений Латышонок, Сергей Волков, Юрий Горшков и Максим Глушенков.
  • «Зенит» возобновил тренировки после отпуска. Первый поединок петербуржцы проведут против «Сочи» в рамках международного товарищеского турнира.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Латышонок Евгений Глушенков Максим Горшков Юрий Волков Сергей Семак Сергей
Комментарии (1)
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evgevg13
1719463836
Так, так... Кого мне тут прикупили? Зубы смотрели? Копыта проверяли?
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