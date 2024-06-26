Андрей Мостовой ответил, где лучше проводить сборы – в России или в Австрии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о начале летней подготовки.

«Медосмотр прошел хорошо, полностью здоров. Дорожку пробежал, и все нормально.

Глобальные ожидания от летнего кубка – хорошо подготовиться к Суперкубку и к сезону. Прикольно, что клуб организовывает такие турниры. «Тальерес» – один лидеров в Аргентине, а нынешней ситуации мы не можем играть на международной арене, но хоть на сборах получится. Будет интересно.

Очень рад, что все пройдет в Петербурге. Лучше сборы тут, чем в Австрии», – сказал Мостовой.