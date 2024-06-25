Начо трогательно попрощался с «Реалом»

Начо опубликовал эмоциональный пост в соцсетях в связи с уходом из «Реала».

34-летний футболист находился в системе мадридского клуба с 2001 года.

За главную команду он дебютировал в 2011 году и провел 14 сезонов.

Статистика Начо: 364 матча, 16 голов, 10 ассистов, 26 трофеев.

Сообщалось, что испанец уйдет в «Аль-Кадисию». Саудовский клуб готов ему платить 20 млн евро в год.

«Дорогие болельщики «Мадрида», я хочу посвятить вам несколько слов, которых недостаточно, чтобы выразить все, что я чувствую в этот момент. Я прощаюсь с клубом моей жизни, мадридским «Реалом».

Я пришел сюда, когда мне было 10 лет, здесь я сформировался как личность и как игрок, я научился побеждать и проигрывать, бороться и терпеть, радоваться и всегда жить с энтузиазмом и решимостью.

Здесь я научился всему, что знаю сегодня. Я каждый день приходил тренироваться в одно и то же место на протяжении почти 25 лет, постигая ценности мадридского «Реала», отдавая свою жизнь и сражаясь за эту эмблему. Вы дали мне все.

Это очень сложно для меня, но теперь пришло время уйти с уверенностью и спокойствием на душе, зная, что я всегда отдавал все силы, чтобы представлять этот клуб на поле и за его пределами.

Когда я был ребенком, я много раз мечтал сыграть на нашем стадионе «Сантьяго Бернабеу», и сегодня я имею честь завершить карьеру в качестве капитана, при котором клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз. Нет слов, чтобы выразить мои чувства.

Я всегда хотел завершить карьеру в «Реале» красиво и на пике, и я могу сказать, что лучшего завершения просто не может быть. Прошли месяцы размышлений, нерешительности и сомнений, но сегодня я хочу сказать вам, что мне нужно пережить что-то новое со своей семьей, и сейчас самое подходящее время.

Спасибо вам, «Реал Мадрид», за понимание. Президент, спасибо вам за вашу помощь и неизменное доверие ко мне. Команда, вы мои братья. Лучшие игроки, партнеры по команде и друзья, какие только могут быть у капитана. Одна только мысль о вас радует меня.

Тренер, вы сделали меня лучше, потому что требовали, чтобы я каждый момент превосходил себя. Спасибо вам за заботу обо мне и понимание. Болельщики, ваши требования делают нас отличными игроками. Спасибо за все. Игра ради вас и ощущение вашего тепла сделали меня сильнее. Никогда не забуду!

Я хочу выразить благодарность сотням людей, которые работали со мной на протяжении всех этих лет и которые сделали меня лучшим игроком и личностью. Тренеры, физиотерапевты, персонал, врачи, специалисты по коммуникациям и маркетингу, реквизиторы, работники клуба... Большое спасибо вам.

Спасибо также моим родителям, моей жене и детям, моей семье и друзьям, которые поддерживали меня на этом пути, не давая сойти с него. Иногда это было нелегко, но ваши усилия и поддержка позволили мне осуществить мечту и достичь вершины.

Я прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности делу, страсти и энтузиазма. Я хотел бы, чтобы вы помнили меня как молодого игрока, который отдал все ради своего клуба. Спасибо от всего сердца. С сегодняшнего дня я буду праздновать каждый титул и каждый гол этой невероятной семьи.

«Реал Мадрид» в моем сердце! До скорой встречи, мадридиста», – написал Начо.