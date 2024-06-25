«Реал» объявил об уходе защитника, выигравшего с клубом 26 трофеев

«Реал» сообщил, что 34-летний защитник Начо Фернандес покидает команду.

«С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков «Реала». Мадридский «Реал» всегда был и будет его домом», – сказал президент клуба Флорентино Перес.