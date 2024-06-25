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    • «Реал» объявил об уходе защитника, выигравшего с клубом 26 трофеев

    «Реал» объявил об уходе защитника, выигравшего с клубом 26 трофеев

    «Реал» сообщил, что 34-летний защитник Начо Фернандес покидает команду.

    «С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков «Реала». Мадридский «Реал» всегда был и будет его домом», – сказал президент клуба Флорентино Перес.

    • Начо находился в системе «Реала» с 2001 года. За основную команду он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: Лигу чемпионов (6 раз), клубный чемпионат мира (5), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4), Ла Лигу (4) и Кубок Испании (2).
    • Ранее сообщалось, что Начо Фернандес может перейти в саудовскую «Аль-Кадисию».

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    Источник: официальный сайт «Реала»

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