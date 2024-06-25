«Реал» объявил об уходе защитника, выигравшего с клубом 26 трофеев

«Реал» сообщил, что 34-летний защитник Начо Фернандес покидает команду.
«С тех пор, как Начо еще ребенком пришел в нашу академию, он всегда был примером для всех и заслужил любовь, признание и восхищение всех болельщиков «Реала». Мадридский «Реал» всегда был и будет его домом», – сказал президент клуба Флорентино Перес.
- Начо находился в системе «Реала» с 2001 года. За основную команду он провел 364 матча и выиграл 26 трофеев: Лигу чемпионов (6 раз), клубный чемпионат мира (5), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4), Ла Лигу (4) и Кубок Испании (2).
- Ранее сообщалось, что Начо Фернандес может перейти в саудовскую «Аль-Кадисию».