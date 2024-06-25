Футболист «Зенита» Васильев: «Наша задача в новом сезоне – выиграть все трофеи»

Российский хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о целях на новый сезон.

«Ожидания – как всегда! Год назад я сразу сказал, что мы всe выиграем (улыбается). У нас всегда одна задача – выиграть все трофеи, поэтому ожидания самые высокие. Сейчас хорошо подготовимся – и в путь!» – заявил Васильев.