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    • Футболист «Зенита» Васильев: «Наша задача в новом сезоне – выиграть все трофеи»

    Футболист «Зенита» Васильев: «Наша задача в новом сезоне – выиграть все трофеи»

    Российский хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о целях на новый сезон.

    «Ожидания – как всегда! Год назад я сразу сказал, что мы всe выиграем (улыбается). У нас всегда одна задача – выиграть все трофеи, поэтому ожидания самые высокие. Сейчас хорошо подготовимся – и в путь!» – заявил Васильев.

    • В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионская интрига продержалась до 30 тура. Сразу три коллектива претендовали на золотые медали турнира. «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1), а «Зенит» переиграл «Ростов» Валерия Карпина (2:1).
    • Таким образом, невская команда снова стала чемпионом. Дружина Сергея Семака выигрывает национальное первенство уже в шестой год подряд.
    • Клуб уже готовится к старту нового сезона и укрепляет состав. Состав российского гегемона пополнили голкипер Евгений Латышонок и полузащитник Максим Глушенков, ставший лучшим ассистентом прошлого розыгрыша РПЛ (16). Также к «Зениту» присоединились два защитника – Юрий Горшков и Сергей Волков.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1719287232
    Молодец парень !!! Сыграл за Зенит 9(!!!) матчей, но уже за чемпионство говорит. Ох.еть !!! Для начала поставил бы цель в основу попасть или сыграть 15-20 матчей, но это мелочи, он титулы завоёвывает.
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