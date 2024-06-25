Футболист «Зенита» Васильев: «Наша задача в новом сезоне – выиграть все трофеи»

Российский хавбек «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о целях на новый сезон.
«Ожидания – как всегда! Год назад я сразу сказал, что мы всe выиграем (улыбается). У нас всегда одна задача – выиграть все трофеи, поэтому ожидания самые высокие. Сейчас хорошо подготовимся – и в путь!» – заявил Васильев.
- В минувшем розыгрыше РПЛ чемпионская интрига продержалась до 30 тура. Сразу три коллектива претендовали на золотые медали турнира. «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1), а «Зенит» переиграл «Ростов» Валерия Карпина (2:1).
- Таким образом, невская команда снова стала чемпионом. Дружина Сергея Семака выигрывает национальное первенство уже в шестой год подряд.
- Клуб уже готовится к старту нового сезона и укрепляет состав. Состав российского гегемона пополнили голкипер Евгений Латышонок и полузащитник Максим Глушенков, ставший лучшим ассистентом прошлого розыгрыша РПЛ (16). Также к «Зениту» присоединились два защитника – Юрий Горшков и Сергей Волков.