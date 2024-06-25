Кафанов назвал самого талантливого вратаря, с которым ему приходилось работать

Тренер сборной России Виталий Кафанов высказался по поводу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Из тех, с кем мне удалось работать, Матвей – самый талантливый вратарь. Очень хочу, чтобы он смог использовать свой талант и не отвлекался на мелочи», – заявил Кафанов.