Кафанов назвал самого талантливого вратаря, с которым ему приходилось работать

Тренер сборной России Виталий Кафанов высказался по поводу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Из тех, с кем мне удалось работать, Матвей – самый талантливый вратарь. Очень хочу, чтобы он смог использовать свой талант и не отвлекался на мелочи», – заявил Кафанов.
- В майке «Краснодара» 25-летний страж ворот Матвей Сафонов сыграл 175 поединков, в которых мяч побывал в его воротах 208 раз. Примечательно, что в активе Матвея 53 «сухих» поединка.
- В завершившемся сезоне Сафонов своими спасениями помог «Краснодару» добиться исторического результата. Краснодарцы завоевали серебряные медали РПЛ. Сам Сафонов 11 раз сыграл на «ноль» в 30 играх.
- Отметим, что на счету новоиспеченного стража ворот ПСЖ 14 матчей за сборную России.