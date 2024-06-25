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    • Кафанов назвал самого талантливого вратаря, с которым ему приходилось работать

    Кафанов назвал самого талантливого вратаря, с которым ему приходилось работать

    Тренер сборной России Виталий Кафанов высказался по поводу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

    «Из тех, с кем мне удалось работать, Матвей – самый талантливый вратарь. Очень хочу, чтобы он смог использовать свой талант и не отвлекался на мелочи», – заявил Кафанов.

    • В майке «Краснодара» 25-летний страж ворот Матвей Сафонов сыграл 175 поединков, в которых мяч побывал в его воротах 208 раз. Примечательно, что в активе Матвея 53 «сухих» поединка.
    • В завершившемся сезоне Сафонов своими спасениями помог «Краснодару» добиться исторического результата. Краснодарцы завоевали серебряные медали РПЛ. Сам Сафонов 11 раз сыграл на «ноль» в 30 играх.
    • Отметим, что на счету новоиспеченного стража ворот ПСЖ 14 матчей за сборную России.

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    Источник: Metaratings.ru

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