Смородская оценила трансферную кампанию «Зенита»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала усиление состава «Зенита».

Петербуржцы уже оформили 4 сделки.

Новичками команды стали защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, нападающий Максим Глушенков, вратарь Евгений Латышонок.

За всех суммарно «Зенит» заплатил 12,86 млн евро.

«Пока сложно сказать, насколько новички вольются в состав команды. Это вопрос будущего – найдет ли Сергей Семак для них нужное применение.

Но очевидно, что «Зенит» теперь пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками.

Не думаю, что петербургский клуб ставит перед собой цель ослабить конкурентов. Уверен, он думает только о себе.

Я, например, когда была президентом «Локомотива», такими категориями вообще не мыслила. Если делала трансфер, то только для усиления собственной команды», – сказала Смородская.