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    Смородская оценила трансферную кампанию «Зенита»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала усиление состава «Зенита».

    «Пока сложно сказать, насколько новички вольются в состав команды. Это вопрос будущего – найдет ли Сергей Семак для них нужное применение.

    Но очевидно, что «Зенит» теперь пытается укрепиться не только бразильцами, но и местными игроками.

    Не думаю, что петербургский клуб ставит перед собой цель ослабить конкурентов. Уверен, он думает только о себе.

    Я, например, когда была президентом «Локомотива», такими категориями вообще не мыслила. Если делала трансфер, то только для усиления собственной команды», – сказала Смородская.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    24.06.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1719261135
    Молодец , правильно думаешь! А секта бестолковая думает иначе,судит по себе
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    Semenycch
    1719262988
    Эта чиновница вновь выдает здравые мысли!
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    ss21
    1719263017
    Вопрос кем она усилила локомотив если Шпалыч играл молодняком и 38 летним Фарфаном?
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