Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Лионель Месси рассказал, кого из спортсменов он считает самым великим за всю историю.
«Мне кажется, что в плане спорта Майкл Джордан величайший из всех. Но после того, как я посмотрел его сериал и узнал о нeм немного больше, ну, знаете, «Последний танец», это просто поражает воображение! Это шедевр, это впечатляет!
Безусловно, это также приблизило меня к нему и позволило лучше понять, кем он был. Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, потому что мне бы она понравилась», – заявил Месси.
- Джордану сейчас 61 год.
- Он почти всю карьеру провел в «Чикаго Буллз».
- Легендарный баскетболист стал 6-кратным чемпионом НБА, 6 раз становился MVP финала, а также 5 раз становился MVP регулярного сезона.