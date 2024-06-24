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    Месси назвал величайшего спортсмена в истории

    Лионель Месси рассказал, кого из спортсменов он считает самым великим за всю историю.

    «Мне кажется, что в плане спорта Майкл Джордан величайший из всех. Но после того, как я посмотрел его сериал и узнал о нeм немного больше, ну, знаете, «Последний танец», это просто поражает воображение! Это шедевр, это впечатляет!

    Безусловно, это также приблизило меня к нему и позволило лучше понять, кем он был. Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, потому что мне бы она понравилась», – заявил Месси.

    • Джордану сейчас 61 год.
    • Он почти всю карьеру провел в «Чикаго Буллз».
    • Легендарный баскетболист стал 6-кратным чемпионом НБА, 6 раз становился MVP финала, а также 5 раз становился MVP регулярного сезона.

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    Источник: All About Argentina

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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1719249089
    Я полностью солидарен.
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    САНЁК17
    1719250609
    Величайшей игрок это Месси сказал гном
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    Алексей З
    1719252258
    Как и любой выбор , очень субьективно. Джордан ВЕЛИКИЙ, однозначно , но думаю не единственный в спорте, кто оставил след в истории.
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