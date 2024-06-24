Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Лионель Месси рассказал, кого из спортсменов он считает самым великим за всю историю.

«Мне кажется, что в плане спорта Майкл Джордан величайший из всех. Но после того, как я посмотрел его сериал и узнал о нeм немного больше, ну, знаете, «Последний танец», это просто поражает воображение! Это шедевр, это впечатляет!

Безусловно, это также приблизило меня к нему и позволило лучше понять, кем он был. Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, потому что мне бы она понравилась», – заявил Месси.