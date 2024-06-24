Пропускающий Кубок Америки Неймар выиграл крупную сумму в покер

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар во время восстановления от травмы поиграл в покер в Лос-Анджелесе.
За одну раздачу бразильцу удалось выиграть 360 тысяч долларов. Оппонент Неймара Алан Китинг предложил разыграть последнюю карту восемь раз и после первой Неймар выиграл каждую из семи последующих.
Полное видео игры Неймара в покер доступно в нашем телеграм-канале.
- Неймар порвал кресты и мениск в октябре прошлого года.
- Это произошло во время матча между сборными Бразилии и Уругвая (0:2).
- До травмы форвард провел за «Аль-Хиляль» всего 3 матча.