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    • Пропускающий Кубок Америки Неймар выиграл крупную сумму в покер

    Пропускающий Кубок Америки Неймар выиграл крупную сумму в покер

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар во время восстановления от травмы поиграл в покер в Лос-Анджелесе.

    За одну раздачу бразильцу удалось выиграть 360 тысяч долларов. Оппонент Неймара Алан Китинг предложил разыграть последнюю карту восемь раз и после первой Неймар выиграл каждую из семи последующих.

    Полное видео игры Неймара в покер доступно в нашем телеграм-канале.

    • Неймар порвал кресты и мениск в октябре прошлого года.
    • Это произошло во время матча между сборными Бразилии и Уругвая (0:2).
    • До травмы форвард провел за «Аль-Хиляль» всего 3 матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии (5)
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    ilichkadr
    1719224631
    Ну, если Неймар стал играть в азартные игры, пиши пропало.
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    ...короче
    1719224787
    ...крепкие нервы у него за столом, а на поле и в быту такого не просматривалось...
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    Skull_Boy
    1719224886
    Да ему уже срать на футбол, где ему жизнь и жизнь его внуков профинансировали ПСЖ и Аль-Хиляль
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