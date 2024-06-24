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    • Гаджиев высказался о возможном переходе Джикии в махачкалинское «Динамо»

    Гаджиев высказался о возможном переходе Джикии в махачкалинское «Динамо»

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное подписание Георгия Джикии.

    Гаджиев в мае заявил, что договорился о переходе бывшего капитана «Спартака».

    «Вы, журналисты, любите увеличивать сказанное в несколько раз. Безусловно, вы понимаете, где юмор. На самом деле, я действительно разговаривал с Джикией, мы посмеялись. Когда я говорил о нем, то имел в виду, что Георгий еще может поиграть в ведущих клубах. Если бы Джикия согласился перейти в махачкалинское «Динамо», мы взяли бы его с распростертыми объятиями. Но, как говорят, картина Пупкина не может стоить, как картина Репина. У нас то же самое – классные игроки в наш бюджет не укладываются. Если такие футболисты, как Джикия, будут согласны играть в соответствии с нашими возможностями, то мы их возьмем.

    С Георгием у нас дружеские теплые отношения. Он помнит, как все начиналось, как он рос. Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» возможен только в том случае, если большие клубы, на данный момент, от него откажутся, и наши интересы совпадут в том смысле, что мы поможем Георгию вернуть уровень. То есть на какой-то короткий промежуток времени, чтобы помочь вернуться в большой клуб. Мы готовы были бы и на длительный срок рассмотреть Джикию, потому что считаем, что он может еще несколько лет быть на уровне», – сказал Гаджиев.

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    Источник: Sport24

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