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    Заявление «Динамо» Мх об уходе Бердыева в зарубежный клуб

    Пресс-служба «Динамо» Мх сообщила об уходе советника президента Курбана Бердыева. Он возглавил азербайджанский «Туран».

    «На днях Курбан Бекиевич посетил одну из наших тренировок на дагестанском сборе – в том числе чтобы попрощаться с динамовцами, поблагодарить за совместную работу, поздравить с выходом в РПЛ и выразить уверенность в их конкурентоспособности на новом уровне.

    Сегодня мы хотим сказать: «Огромное спасибо, вам, Курбан Бекиевич!». За то, что пришли в «Динамо», помогли клубу впервые в его истории выйти в элитный дивизион, за то, чему научили наших игроков – а научили многому, иначе был бы невозможен итоговый успех.

    Отдельное вам спасибо за ту менее заметную, но не менее ценную, фундаментальную работу по развитию детско-юношеского футбола в республике. Работу, которую далеко не каждый большой специалист захочет и сможет делать так искренне, бескорыстно и увлеченно, как делали вы.

    Успехов вам в новом клубе, Бекиич!» – написали махачкалинцы.

    • «Туран» в минувшем сезоне стал 6-м в чемпионате Азербайджана.
    • Бердыев в феврале покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо», а затем стал советником президента клуба.
    • Тренер дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Мх

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