Заявление «Динамо» Мх об уходе Бердыева в зарубежный клуб

Пресс-служба «Динамо» Мх сообщила об уходе советника президента Курбана Бердыева. Он возглавил азербайджанский «Туран».

«На днях Курбан Бекиевич посетил одну из наших тренировок на дагестанском сборе – в том числе чтобы попрощаться с динамовцами, поблагодарить за совместную работу, поздравить с выходом в РПЛ и выразить уверенность в их конкурентоспособности на новом уровне.

Сегодня мы хотим сказать: «Огромное спасибо, вам, Курбан Бекиевич!». За то, что пришли в «Динамо», помогли клубу впервые в его истории выйти в элитный дивизион, за то, чему научили наших игроков – а научили многому, иначе был бы невозможен итоговый успех.

Отдельное вам спасибо за ту менее заметную, но не менее ценную, фундаментальную работу по развитию детско-юношеского футбола в республике. Работу, которую далеко не каждый большой специалист захочет и сможет делать так искренне, бескорыстно и увлеченно, как делали вы.

Успехов вам в новом клубе, Бекиич!» – написали махачкалинцы.