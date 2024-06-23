«Бавария» заинтересована в покупке игрока сборной Турции

Турецкий футболист «Интера» Хакан Чалханоглу может перебраться в «Мюнхен».
По сведениям СМИ, боссы «Баварии» рассматривают 30-летнего турка Хакана Чалхоноглу, играющего на позиции опорного хавбека, в качестве усиления состава. Игрока сборной Турции постараются приобрести у «Интера» в случае, если сорвется переход хавбека «Фулхэма» Жоау Пальиньи.
- Хакан Чалхоноглу представляет цвета «Интера» с 2021 года. В минувшем сезоне турок провел 40 игр в майке миланского коллектива. В них он сумел забить 15 голов и 3 раза ассистировать своим партнерам по команде.
- «Интер» в завершившемся сезоне завоевал золотые медали Серии А.
- «Бавария» финишировала лишь на третьем месте в Бундеслиге.