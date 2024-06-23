Араухо одной фразой ответил на вопрос о своeм будущем в «Барселоне»

Уругвайский защитник Рональд Араухо не стал отвечать на вопрос о своем будущем в «Барселоне».
«Останусь ли я в «Барселоне»? Я сосредоточен на Кубке Америки», – сказал Араухо на пресс-конференции.
- 25-летний уругваец Рональд Араухо, играющий на позиции центрального защитника, представляет цвета «Барселоны» с 2018 года. В майке взрослой каталонской команды футболист принял участие в 150 играх, в которых сумел записать на свой счет 8 голов и 5 ассистов.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах Араухо заинтересованы «МЮ» и «Бавария». «Барселона» готова выслушать предложения по своему защитнику.
- Каталонцы по итогам завершившегося розыгрыша Ла Лиги финишировали на втором месте.