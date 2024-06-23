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    Месси рассказал о своем опыте игры в теннис

    Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, как пытался научиться играть в теннис.

    «Правда в том, что теннис сложнее, чем падел-теннис. Чтобы сыграть, нужно хорошо уметь это делать. Нужна техника. Я пытался. Много лет назад мы с Антонеллой [супруга Месси] сходили на пару занятий, а потом прекратили. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», – рассказал Месси.

    • 36-летний аргентинец Лионель Месси в данный момент участвует в Кубке Америке. Он уже помог своей национальной команде обыграть Канаду (2:0), сделав ассист на Лаутаро Мартинеса. Всего в активе игрока 183 встречи за Аргентину, в которых он смог забить 108 голов.
    • На клубном уровне Лионель защищает цвета «Интер Майами». В текущем сезоне воспитанник Барселоны забил 14 голов и 11 раз ассистировал своим партнерам по команде в 15 встречах в майке американского коллектива.
    • Всего за Интер Майами Месси забил 25 голов и оформил 16 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: TennisUpToDate

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