Месси рассказал о своем опыте игры в теннис

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, как пытался научиться играть в теннис.

«Правда в том, что теннис сложнее, чем падел-теннис. Чтобы сыграть, нужно хорошо уметь это делать. Нужна техника. Я пытался. Много лет назад мы с Антонеллой [супруга Месси] сходили на пару занятий, а потом прекратили. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», – рассказал Месси.