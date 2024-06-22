В «Динамо» Мх недовольны календарем сезона РПЛ

Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев недоволен календарем нового сезона РПЛ.

«Я глубоко не вникал в новый календарь РПЛ, но те замечания, которые были на протяжении прошлых лет, сохраняются. Это про разделение игр в зависимости от климатических условий. К примеру из прошлого: мы летим в Краснодар из Перми и играем там в жару свыше 30 градусов, потом «Краснодар» приезжает к нам и играем при минус 15. Это нормально?

Сейчас похожие ситуации складываются в этом календаре РПЛ. Возможно, таких игр немного, но, в частности, в нашем календаре они есть», – сказал Гаджиев.