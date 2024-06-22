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    В «Динамо» Мх недовольны календарем сезона РПЛ

    Президент «Динамо» Мх Гаджи Гаджиев недоволен календарем нового сезона РПЛ.

    «Я глубоко не вникал в новый календарь РПЛ, но те замечания, которые были на протяжении прошлых лет, сохраняются. Это про разделение игр в зависимости от климатических условий. К примеру из прошлого: мы летим в Краснодар из Перми и играем там в жару свыше 30 градусов, потом «Краснодар» приезжает к нам и играем при минус 15. Это нормально?

    Сейчас похожие ситуации складываются в этом календаре РПЛ. Возможно, таких игр немного, но, в частности, в нашем календаре они есть», – сказал Гаджиев.

    • Сезон для махачкалинцев будет дебютным в РПЛ.
    • Он стартует 20 июля.
    • В 1-м туре «Динамо» сыграет с «Химками».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:36
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    Комментарии (4)
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    ...короче
    1719071261
    ...опа, на... Они уже и не довольны!?)... Назад, в будущее - в пердив!...
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    Цугундeр
    1719071712
    Эу !.Какой разница дверь судейскую шатать-мотать.. Зыма-лэто.. Тыхо сыды .
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    Cleaner
    1719071753
    Если Динамо Мх что то не нравится, то они могут сняться с РПЛ и уйти назад в ПЕРДИВ! Никто, кроме махачкалинцев от такого решения не расстроится...
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    Semenycch
    1719071905
    После ухода из этой команды гениального Бердыева, место этой команды у ........., ну Вы знаете где.
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